O senador José Serra (PSDB-SP) afirmou nesta terça-feira, 15, a jornalistas que a Medida Provisória (MP) que transfere o Coaf, que passará a se chamar Unidade de Inteligência Financeira (UIF), para o Banco Central provavelmente será alterada no Congresso. De acordo com Serra, um dos pontos que serão modificados na MP é o que abre a possibilidade de indicação de profissionais de fora de órgãos públicos para compor o Coaf.

Esta possibilidade de indicação trazida pela MP gerou críticas tanto de Serra quanto de outros parlamentares quando a proposta foi apresentada. Em audiência pública, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sinalizou recentemente a possibilidade de este ponto ser alterado na proposta, para que apenas servidores públicos possam ser indicados ao Coaf.

Serra e Campos Neto estiveram reunidos na tarde de hoje no gabinete do senador para discutir o andamento da MP. Serra é o presidente da comissão mista que discute a MP. Campos Neto saiu do Congresso após reunião com Serra sem falar com a imprensa. Ele estava acompanhado de assessores parlamentares.