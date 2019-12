O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, usou seu perfil no Twitter nesta terça-feira (24) para defender o recente decreto do presidente Bolsonaro sobre o indulto de Natal, e também criticar benefícios concedidos por “governos anteriores”. “Há uma linha clara e cristalina entre o indulto ora concedido e os dos Governos anteriores”, iniciou ele. Mais de 1,6 mil presos no Paraná foram beneficiados pelo indulto.

continua depois da publicidade

“Em substituição aos generosos indultos salva-ladrões ou salva-corruptos dos anos anteriores, o governo do presidente Jair Bolsonaro concedeu indulto humanitário a presos com doenças terminais e indulto específico a policiais condenados por crimes NÃO INTENCIONAIS”, destacou o ex-juiz federal.

“O indulto aos policiais só abrange crimes relacionados ao trabalho policial e não abrange crimes dolosos, ou seja, praticados com a intenção de cometer o crime. Também foram excluídos dos benefícios, de um ou outro indulto, os crimes mais graves, como hediondos ou corrupção”, escreveu Moro, na rede social.