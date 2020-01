A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) cobrou honestidade do presidente Jair Bolsonaro, que nesta quinta-feira (2), durante “live” transmitida no Facebook, questionou “a moral” da deputada. Joice tem criticado a sinalização do presidente de que vai sancionar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), conhecido como “fundão eleitoral”.

Segundo o presidente, que não mencionou o nome da parlamentar, mas se referiu a ela como “deputada fofinha de São Paulo”, Joice “está criticando, mas usou dinheiro do fundo eleitoral na campanha”. Bolsonaro disse que a deputada usou R$ 100 mil.

“Eu comuniquei meus eleitores que o PSL me mandou R$ 100 mil aos 48 2º tempo. Fiz campanha sem sua ajuda e fiz mais de um milhão de votos. E quanto ao seu filho, Eduardo, que usou quase R$ 1 milhão de dinheiro do fundão para fazer um inútil simpósio conservador em São Paulo? Seja honesto, presidente, te fará bem”, rebateu a deputada em seu Twitter, relembrando a Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), ocorrida em outubro passado e financiada pela Fundação Índigo, ligada ao PSL.

A troca de acusações entre Bolsonaro e Joice é mais uma marca do afastamento entre o presidente e a deputada, que foi líder do governo no Congresso durante a maior parte de 2019, até ser destituída do cargo durante o episódio da “guerra das listas”, quando grupos ligados ao presidente Jair Bolsonaro e ao presidente do PSL, Luciano Bivar, passaram a disputar a liderança da legenda na Câmara dos Deputados.