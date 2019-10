É grande a movimentação das equipes de segurança em Aparecida, no interior de São Paulo, no período da tarde deste sábado, 12, para a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro, na missa das 16 horas (de Brasília). Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar formam um cordão estratégico para garantir a segurança.

Carros, motos, ônibus e veículos descaracterizados compõem a equipe responsável pela ação.

De acordo com o Santuário Nacional de Aparecida, Bolsonaro fará a primeira leitura da missa e deverá chegar apenas instantes antes da celebração, vindo no helicóptero presidencial, seguindo de carro até a área reservada do nicho onde fica a imagem de Nossa Senhora Aparecida.

De lá ele seguirá diretamente para a área do altar central, onde participará da missa celebrada por Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida.

Não há registro de agenda oficial entre o presidente e membros da Igreja. Pela manhã o arcebispo afirmou que está aberto a recebê-lo após a celebração, caso o presidente queira.