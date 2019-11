O ex-presidente disse nesta quarta-feira, 20, que seu maior desejo é que os processos aos quais responde sejam anulados pela Justiça. O petista voltou a antagonizar com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e disse querer punição ao ex-juiz no caso de ficar provado que Moro “fez sacanagem”. As declarações de Lula foram dadas em uma entrevista ao blog Nocaute.

Lula chamou Moro de “juiz de má-fé” e “mal-caráter”, e desejou que “ele seja punido em defesa da Constituição”. O ex-presidente também criticou o procurador federal Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba, a quem chamou de “moleque irresponsável e desaforado”. Lula disse esperar que Dallagnol e Moro “sejam punidos pelas instituições que eu ajudei a criar”.