O passeio de Jair Bolsonaro de jet ski pelo Lago Paranoá, no dia em que o Brasil ultrapassou a marca de 10.000 mortos pelo novo coronavírus, não passou em branco no perfil do ex-presidente Fernando Collor de Mello no Twitter.

Collor, que foi afastado da presidência em um processo de impeachment em 1992, também era adepto das lanchas aquáticas.

No Twitter, na noite deste sábado (9), ele ironizou vídeo em que Bolsonaro aparece tirando fotos com seguidores, todos sem máscara.

“Se continuar assim, vai afundar”, vaticinou Collor nas redes sociais.

A postagem do ex-presidente animou usuários, que passaram a fazer perguntas a ele sobre o seu impeachment. Um deles perguntou quando, para Collor, ficou claro que não escaparia do afastamento.

“Quando pedi para que saíssem de verde ou amarelo num final de semana e as pessoas saíram de preto”.

Tal qual bolsonaristas, Collor animava seus seguidores com as cores da bandeira nacional.

Outro internauta perguntou a Collor se ele já havia vendido a Casa da Dinda, mansão na qual o então presidente decidiu ficar, preterindo a residência oficial, no Palácio da Alvorada.

Em uma das postagens, em resposta ao humorista Danilo Gentili, Collor fez uma brincadeira com a ex-presidente Dilma Rousseff, que, como ele, perdeu o cargo em um impeachment e ficou famosa pelos discursos, por vezes, confusos. Gentili perguntou quem ganharia uma corrida entre ele e Bolsonaro.

“Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder”, respondeu Collor, colecionando mais de 28 mil likes neste comentário.