O jornalista Roberto Cabrini, 59, não faz mais parte da equipe do SBT. A informação foi dada pelo colunista Flavio Ricco. O SBT diz que não comentará o caso.

Cabrini permaneceu na emissora por 11 anos. Porém, só sairá no fim de outubro. No canal ele apresentava o Conexão Repórter. Segundo o colunista, o alto custo de produção e a falta de retorno de publicidade teriam pesado para a não continuidade do contrato de trabalho.

Ainda não é possível saber sobre qual programa ficará no ar no lugar do Conexão Repórter ou se mais alguém será contratado. O SBT também não confirma se até o final do ano haverá mais mudanças na grade ou demissões.

Já o fim do contrato da jornalista Rachel Sheherazade, 47, com a emissora de Silvio Santos (SBT) acontecerá no fim do mês de outubro. Segundo especulações divulgadas pelos jornalistas Ricardo Feltrin e Fefito, do UOL, a âncora do SBT Brasil não terá seu contrato renovado.

Com isso, a bancada do telejornal noturno ficará com o lugar a ser ocupado. Nos bastidores, Márcia Dantas, que apresenta o jornal alguns dias, deve assumir a posição de Sheherazade. A informação foi dada pelo colunista Fefito, mas ainda não confirmada pela emissora.

À reportagem, o SBT confirmou que o contrato de Sheherazade vai até o dia 31 de outubro, mas poupou comentários extras. “Por questões contratuais até lá o SBT não irá se pronunciar”.