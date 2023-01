O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomará posse para seu terceiro mandato neste domingo (1º). A cerimônia incluirá desfile em carro, shows musicais e discursos do petista.

Para toda a Esplanada dos Ministérios, a equipe de transição espera um público total de 300 mil pessoas. O público que acompanhará a posse terá de entrar por um único local, pela via que dá acesso à Esplanada dos Ministérios. Haverá linha de revista na entrada.

Durante todo o dia serão realizados shows do Festival do Futuro na Esplanada dos Ministérios. A música só será interrompida durante a cerimônia de posse.

Mais de 20 artistas vão se apresentar em dois palcos montados no canteiro central da Esplanada. Entre os músicos confirmados estão Chico César, Pabllo Vittar, Duda Beat, Valesca Popozuda, Baiana System e Kleber Lucas.

O roteiro da posse de Lula prevê que o presidente eleito e o vice-presidente Geraldo Alckmin devem chegar às 14h20 na Catedral de Brasília, com as esposas Janja e Lu Alckmin.

Depois irão ao Congresso Nacional onde será realizada uma sessão solene de posse, às 15h. Uma hora depois, Lula deve sair do Senado e ir até a área externa do Palácio do Planalto, onde terá início a cerimônia de honras militares e entrega da faixa presidencial na rampa da sede do Executivo.

Dentro do Palácio, Lula deve se encontrar com autoridades estrangeiras e depois levá-las para a cerimônia de cumprimentos no Palácio do Itamaraty.