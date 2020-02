O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 14, formaliza as mudanças anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro na Casa Civil e no Ministério da Cidadania. Agora, o novo ministro-chefe da Casa Civil será o general Walter Souza Braga Netto, que foi interventor do Rio de Janeiro em segurança pública. Braga Netto assume o posto que era de Onyx Lorenzoni desde o início do governo de Bolsonaro. Onyx passa a ser o ministro da Cidadania, no lugar de Osmar Terra, que reassume seu mandato de deputado federal. Nesta quinta-feira, o presidente Bolsonaro falou das mudanças nos dois ministérios em uma rede social e agradeceu Osmar Terra “pelo trabalho e dedicação ao Brasil e que terá continuidade na Câmara dos Deputados”. O presidente também avisou que a cerimônia de transmissão dos cargos será realizada na próxima terça-feira (18) no Palácio do Planalto.

