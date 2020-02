O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, candidato derrotado à Presidência da República em 2018, sofre pressão do PT para se candidatar à Prefeitura este ano. Sete petistas já se apresentaram como pré-candidatos em São Paulo. Apesar disso, todos concordam em se retirar da disputa caso Haddad concorde em entrar na disputa.

continua depois da publicidade

O ex-prefeito vem dizendo que não quer voltar a se candidatar à Prefeitura, cargo que ocupou entre 2013 e 2016, e perdeu para João Doria (PSDB) na disputa pela reeleição. Também não há definição sobre quem será o nome que defenderá o bolsonarismo na corrida municipal.

Jair Bolsonaro e o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, estudam apoiar a candidatura do apresentador José Luiz Datena. Ele ainda não indicou se pretende mesmo concorrer. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.