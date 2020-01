O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rêgo Barros, confirmou nesta quarta-feira, 8, que o presidente Jair Bolsonaro passou por check up geral pela manhã no Hospital da Força Aérea de Brasília (HFAB) e que os resultados foram normais. “São exames de rotina, de checagem, na área de dermatologia, cardiologia e gastro”, disse Barros. “Os resultados foram considerados completamente normais. Nosso presidente segue firme com saúde de ferro”, emendou.

Barros descartou a possibilidade de realização de uma nova cirurgia para o reposicionamento de uma tela colocada no abdome de Bolsonaro na intervenção cirúrgica para a correção de uma hérnia, em setembro do ano passado.