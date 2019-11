A Polícia Federal está nas ruas do Tocantins nesta quarta-feira, 6, para combater uma organização criminosa suspeita de manter um “sofisticado esquema para a prática constante e reiterada de atos de corrupção, peculato, fraudes em licitações, desvios de recursos e lavagem de capitais”, além de atos de intimidação “contra profissionais da imprensa”.

Aproximadamente 50 policiais cumprem dez mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e dois mandados de prisão temporária em Palmas. Todos os mandados foram expedidos pela 4ª Vara Federal no Tocantins.

As informações estão disponíveis no site da assessoria de comunicação da PF.

As investigações apontaram “esquemas criminosos ligados a pessoas influentes no meio político do Tocantins” que teriam “aparelhado o Estado” com cargos comissionados estratégicos “para desviar recursos públicos”.

Ale´m da obtenção de novas provas, a PF espera interromper as ações criminosas, identificar e recuperar ativos frutos dos desvios, além de resguardar a aplicação da lei penal, a segurança de possíveis testemunhas e o livre trabalho da imprensa.

A Operação foi batizada “Replicantes”, tendo em vista que a organização criminosa movimentou dezenas de milhões de reais por meio de uma empresa gráfica.