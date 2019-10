O ex-juiz Sergio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, lidera as intenções de voto para as eleições 2022 em um cenário que não considera o atual presidente Jair Bolsonaro como candidato. Um levantamento feito pela Revista Veja / FSB divulgado nesta sexta-feira (18) revela que Moro tem 30% das intenções de votos. Outra surpresa é a presença do apresentador da TV Globo Luciano Huck, que atualmente não tem partido e nem sabe se irá concorrer.

Ele aparece empatado em segundo lugar com Fernando Haddad (PT), com 16%. Na sequência, Ciro Gomes (PDT) tem 11%; João Amoêdo (Novo) e João Doria (PSDB) aparecem com 5%. “Nenhum” somam 9% das intenções, enquanto “nulos” 3% e “não sabe/não respondeu” 3%. Em “branco” somam 1%.

O levantamento foi feito entre 11 e 14 de outubro, com 2.000 eleitores, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Com Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar nas intenções de voto para as eleições 2022. Bolsonaro tem 34% dos votos, seguido por Fernando Haddad (PT), com 17%. Na sequência, o apresentador Luciano Huck (sem partido), com 11%; Ciro Gomes (PDT), 9%; João Amoêdo (Novo), 5%; e João Doria (PSDB), 3%. “Nenhum” somam 10% das intenções, enquanto “nulos” 4% e “não sabe/não respondeu” 6%. “Não iria votar” e “em branco” somam 1%, cada.