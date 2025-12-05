Paraná se torna o quinto maior eleitorado do país, com 8,4 milhões de eleitores

O Paraná atingiu a marca de 8.411.481 eleitoras e eleitores aptos a votar, consolidando-se como o quinto maior colégio eleitoral do Brasil. Em 2024, o número era de cerca de 8,6 milhões, mas houve redução após o cancelamento de Títulos de Eleitor irregulares.

Na lista dos maiores colégios eleitorais, São Paulo lidera com 33.483.120 eleitores, seguido por Minas Gerais (16.091.970), Rio de Janeiro (12.644.616) e Bahia (11.088.611).

Até o momento, a Justiça Eleitoral paranaense realizou 325.426 atendimentos ao eleitorado em 2025, incluindo serviços de alistamento, transferência, revisão e emissão de segunda via do Título. Parte desses atendimentos aconteceu por meio do projeto Cidadania Plena, iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que leva serviços eleitorais às comunidades de difícil acesso.

Para o presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, os projetos e campanhas realizados foram fundamentais para incentivar os paranaenses a tirarem o Título de Eleitor ou regularizarem a situação eleitoral. “Se tornar o quinto maior colégio eleitoral do país destaca a relevância e a importância do Paraná para o cenário eleitoral nacional”.

O presidente também ressalta o incentivo aos jovens para se tornarem eleitores antes da obrigatoriedade do voto, e valoriza a participação das pessoas idosas, que representam um “exemplo de cidadania e participação política” para os demais cidadãos.

Perfil do eleitorado do Paraná

O Paraná agora tem 72,14% da população total (cerca de 11,8 milhões de pessoas) apta a votar. Entre os mais de 8 milhões de eleitores, 4.443.701 são mulheres (52,8%) e 3.968.513 são homens (47,2%).

Aproximadamente 947.171 eleitores não estão obrigados a votar: 896.133 têm mais de 70 anos e 51.038 têm menos de 18 anos. Este grupo representa cerca de 11,26% do eleitorado total do estado.

Doze municípios paranaenses possuem mais de 100 mil eleitores, e sete ultrapassam a marca de 200 mil, o que possibilita a realização de segundo turno nas eleições municipais dessas cidades.

Lista dos maiores colégios eleitorais do Paraná

– Curitiba: 1.388.283

– Londrina: 389.587

– Maringá: 294.126

– Ponta Grossa: 255.199

– Cascavel: 236.769

– São José dos Pinhais: 220.144

– Foz do Iguaçu: 204.871

– Colombo: 159.266

– Guarapuava: 132.864

– Araucária: 109.498

– Paranaguá: 107.573

– Toledo: 105.885

Prazo de regularização do Título de Eleitor

Já em preparação para as Eleições 2026, que possui o primeiro turno marcado para 4 de outubro, eleitores têm até 6 de maio para solicitar a primeira via do Título de Eleitor, transferência de domicílio, atualização de dados e cadastramento biométrico.

O fechamento do cadastro eleitoral ocorre 150 dias antes do pleito, conforme previsto no artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Este prazo permite que a Justiça Eleitoral organize toda a logística da votação.

Os serviços eleitorais podem ser acessados online, pelo autoatendimento, ou presencialmente nos Cartórios Eleitorais, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. É necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência recente e, para homens que completam 19 anos, comprovante de quitação do serviço militar.