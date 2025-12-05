Eleições 2026

Paraná se torna o quinto maior eleitorado do país, com 8,4 milhões de eleitores

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tre Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 05/12/25 14h52
Foto: Divulgação TRE

O Paraná atingiu a marca de 8.411.481 eleitoras e eleitores aptos a votar, consolidando-se como o quinto maior colégio eleitoral do Brasil. Em 2024, o número era de cerca de 8,6 milhões, mas houve redução após o cancelamento de Títulos de Eleitor irregulares.

Na lista dos maiores colégios eleitorais, São Paulo lidera com 33.483.120 eleitores, seguido por Minas Gerais (16.091.970), Rio de Janeiro (12.644.616) e Bahia (11.088.611).

Até o momento, a Justiça Eleitoral paranaense realizou 325.426 atendimentos ao eleitorado em 2025, incluindo serviços de alistamento, transferência, revisão e emissão de segunda via do Título. Parte desses atendimentos aconteceu por meio do projeto Cidadania Plena, iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que leva serviços eleitorais às comunidades de difícil acesso.

Para o presidente do TRE-PR, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, os projetos e campanhas realizados foram fundamentais para incentivar os paranaenses a tirarem o Título de Eleitor ou regularizarem a situação eleitoral. “Se tornar o quinto maior colégio eleitoral do país destaca a relevância e a importância do Paraná para o cenário eleitoral nacional”.

O presidente também ressalta o incentivo aos jovens para se tornarem eleitores antes da obrigatoriedade do voto, e valoriza a participação das pessoas idosas, que representam um “exemplo de cidadania e participação política” para os demais cidadãos.

Perfil do eleitorado do Paraná

O Paraná agora tem 72,14% da população total (cerca de 11,8 milhões de pessoas) apta a votar. Entre os mais de 8 milhões de eleitores, 4.443.701 são mulheres (52,8%) e 3.968.513 são homens (47,2%).

Aproximadamente 947.171 eleitores não estão obrigados a votar: 896.133 têm mais de 70 anos e 51.038 têm menos de 18 anos. Este grupo representa cerca de 11,26% do eleitorado total do estado.

Doze municípios paranaenses possuem mais de 100 mil eleitores, e sete ultrapassam a marca de 200 mil, o que possibilita a realização de segundo turno nas eleições municipais dessas cidades.

Lista dos maiores colégios eleitorais do Paraná

– Curitiba: 1.388.283
– Londrina: 389.587
– Maringá: 294.126
– Ponta Grossa: 255.199
– Cascavel: 236.769
– São José dos Pinhais: 220.144
– Foz do Iguaçu: 204.871
– Colombo: 159.266
– Guarapuava: 132.864
– Araucária: 109.498
– Paranaguá: 107.573
– Toledo: 105.885

Prazo de regularização do Título de Eleitor

Já em preparação para as Eleições 2026, que possui o primeiro turno marcado para 4 de outubro, eleitores têm até 6 de maio para solicitar a primeira via do Título de Eleitor, transferência de domicílio, atualização de dados e cadastramento biométrico.

O fechamento do cadastro eleitoral ocorre 150 dias antes do pleito, conforme previsto no artigo 91 da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Este prazo permite que a Justiça Eleitoral organize toda a logística da votação.

Os serviços eleitorais podem ser acessados online, pelo autoatendimento, ou presencialmente nos Cartórios Eleitorais, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. É necessário apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência recente e, para homens que completam 19 anos, comprovante de quitação do serviço militar.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna