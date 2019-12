O deputado federal Marco Feliciano (SP), expulso nesta segunda-feira, 9, do Podemos, reagiu à expulsão em sua conta no Twitter. Nesta terça-feira, 10, o deputado escreveu:

“Covardes, esperaram eu estar fora do país para montarem esse teatro da expulsão. O preço de permanecer fiel aos meus eleitores conservadores é enfrentar a navalha da injustiça, manejada pelos canalhas de plantão, que há décadas comandam São Paulo sem resolver os problemas do povo.” O tuíte é uma referência a Mario Covas Neto, presidente do Podemos no Estado de São Paulo e filho do ex-governador Mario Covas.

Feliciano, que está em viagem ao Senegal, foi expulso em uma votação unânime do comando do Podemos em São Paulo. Pesa contra o deputado acusação de ter gasto R$ 157 mil reais em tratamento odontológico reembolsado pela Câmara. Além disso, o deputado, que é pastor evangélico e aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, tornou-se fonte de incômodo na legenda, que tenta se afastar do bolsonarismo.

Em outro tuíte, publicado hoje mais cedo, o deputado disse que é para ele “motivo de orgulho” ser expulso “por apoiar o presidente Bolsonaro”.