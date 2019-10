Após a derrubada de 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que estipula regras para os crimes do abuso de autoridade, a hashtag #CongressoVergonhaNacional subiu ao primeiro lugar entre os assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira, 25.

Circula, com grande intensidade, uma lista com o nome de todos os senadores que votaram pela derrubada dos vetos do presidente na qual são taxados de “criminosos que querem destruir o Brasil”, entre outros comentários negativos.

Parlamentares também comentaram a derrubada dos vetos. O deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP) disse que “a prática da velha política está instalada no Congresso Nacional”. Já Marcel van Hattem (NOVO-RS) classificou como vergonhosa a “manobra para derrubar os vetos de Bolsonaro à Lei de Abuso de Autoridade ignorando o que pede a sociedade”.