Morreu na noite desta terça-feira, 14, aos 91 anos de idade, o deputado federal constituinte José Camargo, vítima de insuficiência cardíaca. Camargo foi eleito deputado federal por quatro mandatos consecutivos – entre 1971 e 1987 -, todos pelo MDB, partido do qual foi um dos fundadores. O partido abrigava, na época, os opositores da ditadura militar.

Camargo se tornou constituinte em 1987 pelo PFL. Após deixar a vida parlamentar, em 1990, se tornou empresário na área de comunicação e lançou as rádios Alpha FM, a 89 FM (a Rádio Rock) e a Nativa FM. Deixou cinco filhos e oito netos. O velório será realizado nesta quarta-feira, 15. O enterro está previsto para as 13h30 no cemitério do Morumbi, em São Paulo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.