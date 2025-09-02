Ministro do STF vira alvo de ataques em voo para Brasília

O ministro Flávio Dino, do STF, foi vítima de hostilidades dentro de um avião comercial na segunda-feira, enquanto aguardava a decolagem de São Luís para Brasília. Uma passageira, aos berros, chamou o magistrado de lixo e afirmou que a aeronave estaria “contaminada” com sua presença.

Um grupo que acompanhava a mulher apoiou o ataque verbal ao ministro. Um segurança de Dino e uma comissária de bordo precisaram intervir para impedir que a agressora se aproximasse fisicamente do magistrado.

Ao chegar na capital federal, a passageira foi encaminhada para prestar depoimento na Polícia Federal. Até agora, não foram divulgados detalhes sobre os desdobramentos do caso pela PF.

O episódio acontece justamente na véspera do início do julgamento da trama golpista de 2022, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como réu principal. Dino integra a Primeira Turma do Supremo que analisará o caso, ao lado dos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Este julgamento pode marcar a primeira condenação de um ex-presidente da República e generais por uma tentativa frustrada de golpe de Estado na história brasileira.

Bolsonaro responde por liderar uma suposta organização criminosa que promoveu ataques contra as urnas eletrônicas, incitou as Forças Armadas à insurreição e planejou um golpe para impedir a posse do presidente eleito Lula (PT).