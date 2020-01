O Ministério Público do Rio de Janeiro lançou um questionário para que a população sinalize quais são os principais desafios e temas que devem ser enfrentados com prioridade no Estado. A pesquisa conta com 13 perguntas e pode ser respondida por computador ou celular, sem identificação do autor.

O questionário apresenta tópicos de diferentes temas e áreas, muitas praticamente abandonadas pelo poder público há décadas – criminal, direitos humanos, educação, consumidor, eleitoral, idoso, infância e adolescência, meio ambiente e urbanismo, patrimônio público, saúde, pessoa com deficiência, segurança pública e serviços socioassistenciais.

A pesquisa dá continuidade ao processo de revisão do Mapa Estratégico 2020-2027 do Ministério Público fluminense. Segundo a Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional, os assuntos abordados no levantamento foram identificados por meio da atuação do MP, assim como de uma pesquisa efetuada pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) para elaboração do Planejamento Estratégico Nacional.