No mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro questionou a qualidade dos filmes brasileiros, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, foi ao cinema assistir a uma produção nacional. Acompanhada do maquiador Agustin Fernandez, que passou o Natal com a família Bolsonaro, ela prestigiou a estreia de “Minha Mãe é uma Peça 3”, em Brasília, na quinta-feira, 26.

O momento foi registrado e compartilhado na conta oficial da primeira-dama no Instagram. “No escurinho do cinema”, escreveu Michelle na foto em que apareceu ao lado de Agustin. Em outra publicação, ela divulgou o cartaz da produção e citou o seu criador, o humorista Paulo Gustavo.

Ontem, em transmissão ao vivo no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a renovação da Cota de Tela, medida que estabelece um número mínimo de filmes nacionais que devem ser exibidos nas salas de cinema do País em 2020. O objetivo do decreto, assinado no dia 24 de dezembro, é evitar que produções estrangeiras façam ocupações predatórias.

Na visão de Bolsonaro, a necessidade de cotas ocorre porque faltam “bons filmes” no Brasil. “Obviamente que, fazendo bons filmes, não vamos precisar de cota mais. Há quanto tempo a gente não faz um bom filme, não é?”, questionou na quinta-feira.

Ele também afirmou que os filmes brasileiros feitos atualmente são direcionados para “minorias”. “Vamos fazer filmes da história do Brasil, da nossa cultura e arte, que interessa a população como um todo e não as minorias”, declarou o presidente durante a transmissão.