A Presidência da República informou nesta quinta-feira (30) que a primeira-dama Michelle Bolsonaro está com o novo coronavírus. Segundo nota oficial, ela adotará a quarentena médica, recomendada pelas organizações de saúde, e não tem apresentado sintomas graves da doença.

“A primeira-dama está sendo acompanhada pela equipe médica da Presidência da República”, informou.

O presidente Jair Bolsonaro já teve a doença e apresentou resultado negativo no último final de semana. Como o marido, a primeira-dama deve ficar isolada em um dos dormitórios do Palácio da Alvorada, sem contato com as duas filhas: Laura e Letícia.