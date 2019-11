O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), receberá o Prêmio Woodrow Wilson de Serviço Público na próxima sexta-feira, 15, em Nova York. O evento reunirá personalidades do Brasil e dos EUA. “A homenagem tem o objetivo de enaltecer a condução pelo presidente da Câmara do processo de mudanças estruturais iniciado com a reforma da Previdência Social e que precisa continuar “, disse o jornalista Paulo Sotero, diretor do Brazil Institute do Woodrow Wilson International Center for Scholars. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.