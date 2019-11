O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, participou nesta sexta-feira, 15, do almoço promovido pelo Council of the Americas, em Nova York, que reuniu investidores e empresários. O evento foi fechado à imprensa e durou cerca de 2 horas. Maia não quis fazer comentários. À noite, o presidente da Câmara recebe o prêmio Woodrow Wilson for Public Service, que será entregue durante jantar marcado para começar às 21h30 (horário de Brasília).