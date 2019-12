O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou nesta quarta-feira, 4, que vai levar ao plenário requerimento de urgência para votar o pacote anticrime. Ele também afirmou que tentará colocar o mérito ainda hoje para deliberação.

“Vamos trabalhar para votar pelo menos a urgência hoje. Vamos tentar votar o texto principal, mas se não conseguir, na próxima semana”, afirmou. “Na próxima semana com certeza a gente encerra os dois principais temas desse ano ainda, saneamento e o anticrime, com certeza”, completou.

Segundo ele, para que seja possível votar o mérito do pacote, será preciso ver o quórum do plenário.

Hoje, o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) destacou em sua página no Twitter detalhes da ação deflagrada nesta quarta, 4, pela Polícia Federal contra o tráfico internacional de entorpecentes, na Operação Voo Baixo, e não perdeu a oportunidade de defender enfaticamente a proposta de endurecimento das leis no combate às organizações criminosas, à corrupção e à violência.

O projeto patina no Congresso, entre idas e vindas e acordos entre deputados e senadores. “Precisamos do projeto anticrime”, tuitou o ministro a seus mais de 1,72 milhão de seguidores. Moro esteve hoje no Senado e na Câmara conversando com parlamentares.