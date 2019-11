O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi solto da prisão após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à prisão em segunda instância, viajou de Curitiba para São Paulo em um jatinho particular. A aeronave pertencente à empresa Icon Táxo Aéreo e à Brisair Serviços Técnicos Aeronáuticos, que são de propriedade do apresentador Luciano Huck.

Segundo a Veja, o avião prefixo PP-HUC é usado por Luciano Huck durante as gravações do Caldeirão do Huck, mas fica disponível para aluguel quando não é usado pelo apresentador. O avião era o único disponível e por isso foi contratado para o trecho entre Curitiba e São Paulo.

Logo que chegou, Lula seguiu para o sindicato dos metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, berço do petismo, de onde discursou para os seus apoiadores.