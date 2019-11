O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne na manhã de hoje, em Salvador, com lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT). O encontro marca a primeira vez que Lula se reúne oficialmente com a direção do partido após sua prisão em abril de 2018, e servirá como preparação para o 7º Congresso Nacional do PT, que acontecerá em São Paulo nos dias 22 a 24 deste mês.

Na reunião de hoje, estão presentes o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, além de governadores e parlamentares petistas. Às 12h30, Gleisi dará entrevista coletiva no Hotel Wish Salvador, local onde ocorre a reunião.