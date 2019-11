Após ser solto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que irá participar neste sábado, 9, de um encontro no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. O evento foi convocado para o meio-dia.

Em discurso na porta da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente afirmou ainda que “o País poderá ser melhor quando tiver um governo que não minta no Twitter tanto quanto o Bolsonaro mente”.

Lula também afirmou que desde que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito “o Brasil não melhorou”. “O povo está passando mais fome. O povo está desempregado e o povo está trabalhando sem o menor respeito.”