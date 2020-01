Morreu na noite desta quarta-feira, 15, em São Paulo, o jornalista e escritor Luiz Octavio de Lima, de 60 anos. Formado pela PUC-RJ e com MBA em Economia pela Unicamp-Facamp, ele atuou em vários órgãos de imprensa ao longo da carreira, entre eles o jornal O Estado de S. Paulo. Foi repórter, redator e editor até tornar-se autor de livros-reportagem.

No Estado, o jornalista foi um dos pioneiros na publicação do conteúdo do jornal na internet como editor do NetEstado, nos anos 90 e 2000, e depois como editor-executivo do Estadao.com.br. Também teve passagens pelas redações de O Globo, Folha de S.Paulo, Veja, Época, Exame e Diário do Comércio Digital, onde passou a conciliar o dia a dia da redação do jornal com a escrita de livros.

Publicou, entre outros, os livros Pimenta Neves – Uma Reportagem, A Guerra do Paraguai, 21 Grandes Batalhas que Mudaram o Brasil e 1932: São Paulo em Chamas. Estava prestes a lançar Os Anos de Chumbo, sobre o período das presidências de Jânio Quadros a Tancredo Neves e de José Sarney, pela editora Planeta, e trabalhava em outra obra sobre histórias de bairros de São Paulo.

Luiz Octavio deixa o filho Giovanni, que teve com a ex-mulher, a jornalista Jô Pasquato. Nas redes sociais, eles informaram que Lima foi internado na segunda-feira, 13, com suspeita de AVC e, já no dia seguinte, o estado se agravou muito por conta de um quadro infeccioso. O óbito foi confirmado na noite desta quarta-feira.