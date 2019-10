O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, viaja na próxima semana para China, Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, conforme indica despacho publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 15. Segundo o documento, a viagem de Lorenzoni será de 21 a 31 de outubro.

O primeiro destino do ministro será Pequim, na China, onde irá participar de seminários e de reuniões bilaterais com investidores e com representantes do governo chinês. Depois, ele segue para Abu Dhabi, na Arábia Saudita, para seminário de relações econômico-comerciais entre os dois países e encontros com autoridades.

Na sequência, o ministro visita Doha, no Catar, onde participará do Seminário Empresarial Brasil-Catar e de reuniões bilaterais. Por último, Lorenzoni vai a Riad, nos Emirados Árabes, para encontros com autoridades locais e de eventos relacionados ao Brasil.

A viagem de Lorenzoni coincide com parte do roteiro do presidente Jair Bolsonaro que prevê uma viagem de dez dias a esses países, além do Japão, ainda este mês. O embarque do presidente está marcado para este sábado (19) e o primeiro ponto de parada será Tóquio, onde ele participa da cerimônia de entronização do novo imperador do país.