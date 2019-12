O governo federal revogou a licitação que contrataria o fornecimento de acesso digital a jornais e revistas e excluía o jornal Folha de S. Paulo. O edital havia sido publicado no fim de novembro.

O aviso de revogação do pregão eletrônico foi publicado no Diário Oficial da União de ontem, sem explicações sobre o motivo da decisão.

Há cerca de um mês, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que determinaria o cancelamento de assinaturas do jornal em órgãos do governo federal em Brasília. A ação, no entanto, gerou forte reação de associações de imprensa e do Tribunal de Contas da União (TCU).

O edital de licitação previa a contratação de exemplares de 24 jornais e de 10 revistas – eram previstas 438 assinaturas de jornais e 198 assinaturas de revistas. O valor do edital era de R$ 194.393,64. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.