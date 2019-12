A Justiça de Minas Gerais expediu mandados de prisão para 20 dos 27 vereadores de Uberlândia no âmbito de investigação sobre suposto desvio de dinheiro público na Casa Legislativa Municipal. As ordens são cumpridas na manhã desta segunda-feira, 16, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Estadual, que caça ainda outras 20 pessoas envolvidas no suposto esquema, além de realizar buscas em face dos investigados.

Defesa

A reportagem fez contato com a assessoria de comunicação e com a Presidência da Câmara Municipal de Uberlândia. O espaço está aberto para manifestações de defesa.