O juiz federal Ricardo Leite, da 10.ª Vara Federal Criminal de Brasília, remarcou para 19 de fevereiro interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Zelotes. A defesa de Lula pediu o adiamento para que ele possa visitar o papa Francisco no Vaticano, entre os dias 12 e 15. “O adiamento do interrogatório não tumultuará o andamento do feito”, afirmou o juiz na decisão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

