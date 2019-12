A jornalista Vera Magalhães, colunista do jornal O Estado de S. Paulo e editora do BRPolítico, do Portal Estadão, será a nova âncora do programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura. Vera substituirá a jornalista Daniela Lima, que recebeu convite para ser âncora da CNN Brasil.

Vera Magalhães tem 47 anos e 26 de carreira, com passagens pela Folha de S.Paulo e pela revista Veja. Está no Grupo Estado desde 2016. Ela vai conciliar suas atividades no site de análise política e na coluna com a ancoragem do programa.

“Estou muito honrada em assumir o comando do programa de entrevistas que assisto desde pequena. Nunca o debate plural e livre de ideias foi tão necessário quanto agora, e o Roda Viva é o espaço por excelência do respeito ao dissenso, ao contraditório, à expressão livre de diversas visões de mundo. Trabalharei com energia e afinco para manter e aprofundar essa característica”, afirma a jornalista.

“Vera Magalhães fará um grande trabalho no Roda Viva. Seu currículo notável e a experiência acumulada em programas de entrevistas e debates realizam a química perfeita para a fórmula dinâmica e quente que queremos para o Roda“, avalia Leão Serva, diretor de jornalismo da TV Cultura.

Atualmente comentarista da Jovem Pan, Vera apresentou ao diretor de jornalismo da rádio, Felipe Moura Brasil, e ao presidente Antônio Augusto de Carvalho Filho, o Tutinha, seu pedido de demissão na manhã desta quarta-feira, 4.