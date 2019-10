A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), que vive uma crise interna na legenda, afirmou na noite dessa segunda-feira, 30, que não acredita em partidos – e que só escolheu um para poder disputar a eleição. “Se você me perguntar o partido que é, assim, o partido dos sonhos, não tem”, disse em evento no Rio de Janeiro.

Joice passa por uma disputa no PSL de São Paulo, liderado pelo também deputado federal Eduardo Bolsonaro. Ela pretende disputar a Prefeitura da capital paulista no ano que vem, mas sofre resistências.

Questionada após a palestra se essas declarações eram uma sinalização de desgaste com o PSL, alegou que não: “Os partidos têm gente boa e gente ruim. O PSL é um que tem mais gente boa.”

Joice foi perguntada, então, se Eduardo seria uma das pessoas ruins. “Não, não. Ele é um bom menino, mas é induzido ao erro às vezes”, disse, criticando o que chamou de “radicalismo extremo”.

Incomoda o PSL, ainda, a proximidade da deputada com o governador João Doria (PSDB). O partido de Doria é tido como um dos prováveis destinos dela caso a deputada saia da legenda do presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar afirma que há pelo menos quatro siglas interessadas na sua filiação.

O PSDB, porém, deve ter o prefeito Bruno Covas como candidato à reeleição em São Paulo. Joice também chama o tucano de “bom menino”, mas não deixa de manifestar o que pensa sobre a suposta ausência de força política do prefeito. “O Bruno eu ‘engulo’ em duas semanas”, afirmou.

Joice participou do evento “Protagonistas do Brasil”, no tradicional Copacabana Palace, na zona sul do Rio. Ela ficou hospedada no hotel. O encontro, no qual a parlamentar era a única política presente e a principal estrela, contou com discursos de empresários apresentados como “empreendedores” e teve forte viés meritocrático.

Embalados por taças de champanhe e vinho, os convidados ouviram e aplaudiram histórias de superação dos participantes, entre eles Joice, apresentada como “uma gigante, uma protagonista que está só começando” pelo comandante da festa.