O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou nesta terça-feira, 24, que o presidente Jair Bolsonaro “está bem de saúde”. Ele não entrou em detalhes sobre o estado do presidente, que ontem levou um tombo no banheiro do Palácio da Alvorada.

Ibaneis esteve reunido na tarde desta terça-feira com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ex-deputado federal Alberto Fraga, no Palácio da Alvorada, em Brasília.