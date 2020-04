Após o anúncio da demissão de Sérgio Moro no final da manhã desta sexta-feira (24), diversas celebridades brasileiras foram às redes sociais para criticar e até fazer piada com a saída do ministro da Justiça e Segurança Pública do governo federal.

O apresentador Luciano Huck foi um dos primeiros a se pronunciar, através de seu perfil no Twitter. “A saída de Moro gera uma enorme frustração. Tudo indica que as mudanças tão defendidas pela população ficam adiadas. Em especial a agenda anticorrupção e o combate firma ao crime organizado e às milícias”, escreveu.

“Além disso, o Brasil deveria estar focado agora na superação desta pandemia. Gastar tempo com politicagem, e ainda pior com interesses pessoais e não coletivos, é desperdiçar oportunidades preciosas de salvar vidas”, concluiu.

Ao anunciar sua demissão, Moro, apontou fraude no Diário Oficial da União no ato de demissão de Maurício Valeixo do comando da Polícia Federal e criticou a insistência do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para a troca do comando do órgão, sem apresentar causas que fossem aceitáveis. Ele também afirmou que Bolsonaro queria ter acesso a informações e relatórios confidenciais de inteligência da PF. “Não tenho condições de persistir aqui, sem condições de trabalho”, disse.

Além de Huck, outros famosos brasileiros se manifestaram sobre a demissão. O apresentador do The Noite (SBT), Danilo Gentili, escreveu no Twitter que Bolsonaro “surfou na onda da Lava Jato; surfou na onda de Sérgio Moro; surfou na onda do combate à corrupção; surfou na onda anti-PT; surfou na onda da liberdade de expressão”.

“Você é um vagabundo Bolsonaro, playboy de merda, traidor” [sic], disse ele em outro tuíte, além de publicar uma série de mensagens ironizando a relação entre o presidente e seus filhos.

Ainda, o deputado federal (PDT) Túlio Gadelha tuitou uma mensagem que criticava Moro: “Tem gente dizendo que ‘Moro saiu com dignidade’. Rapaz, se tivesse dignidade não teria nem entrado”.

O humorista Marcelo Adnet também ironizou: “Gente, quem poderia adivinhar que o senhor que exaltou a tortura, a ditadura, a morte de opositores e Brilhante Ustra faria um governo antidemocrático?”.

A apresentadora Titi Müller compartilhou o tuíte do humorista, e publicou uma foto onde o presidente faz um sinal de arma para o ex-ministro da Justiça.

Gregório Duvivier, outro humorista. brincou com a demissão e compartilhou uma montagem em tom de brincadeira, na qual Sérgio Moro enviaria a mensagem de texto: “Olha se saiu o meu auxílio, por favor”.

Ainda, a ativista dos direitos dos animais Luisa Mell se manifestou em seu perfil no Instagram, pedindo o fim do governo Bolsonaro: “Até quando vamos aguentar? Moro reconheceu que no governo PT não teve interferência na Polícia Federal. E isto foi fundamental para a lava jato acontecer! E que Bolsonaro quer interferir! Quer que passem informações pra ele! Absurdo total! Para proteger os filhinhos né? Fora Bolsonaro!! Já! #ForaBolsonaro, pela Polícia Federal, pelo Ibama (que está exonerando que faz o trabalho correto de fiscalização), pela economia e por tudo!”.

O humorista Oscar Filho também fex um tuíte dizendo que “se nem o Moro está suportando Bolsonaro, tá faltando quem? A Michelle pedir o divórcio”.