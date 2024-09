Gusttavo Lima tem prisão decretada: veja lista de patrimônio ostentação

Com prisão preventiva decretada pela Justiça na tarde desta segunda-feira (23), o cantor Gusttavo Lima, 35, também é conhecido pela ostentação do patrimônio e por diferentes empreitadas nos negócios.

Seu aniversário, por exemplo, foi comemorado no início do mês no iate Project X, com sete cabines de hóspedes, um ginásio iluminado no terraço e elevador panorâmico. A diária de aluguel custa 200 mil euros, o equivalente a R$ 1,2 milhão, e ele é avaliado em R$ 1 bilhão.

Ainda, ele comprou do cantor Roberto Carlos, em 2020, o iate Lady Laura IV por R$ 25 milhões.

Conhecido como “Embaixador”, Lima tornou-se dono do time de futebol Paranavaí em fevereiro deste ano, após adquirir 60% das ações, em uma operação no valor total de R$ 3 milhões. O clube disputa a segunda divisão do campeonato paranaense.

O apelido também designa mais um ramo de atividades do cantor, que é embaixador da VaideBet. A empresa de apostas online anunciou que seria patrocinadora do clube. Ele também empresta o nome à Ignite, fabricante norte-americana de bebidas que também produz cigarros eletrônicos, os chamados vapes, que tem a venda proibida no Brasil.

Dois meses depois, em fevereiro deste ano, Gusttavo Lima colocou à venda um apartamento de 1.300 metros quadrados em Miami, nos Estados Unidos, por R$ 150 milhões. O imóvel fica no condomínio de luxo Château Beach Residences, na cidade de Sunny Isles.

Ainda, segundo a revista Forbes, o drink Vermelhão, produzido por uma empresa que tem participação do cantor, faturou R$ 31 milhões até junho do ano passado após um ano de circulação.

Ele possui ainda um jato Gulfstream 550, do mesmo modelo usado por Madonna para vir ao Brasil neste ano. O preço da aeronave é avaliado em US$ 15 milhões (mais de R$ 76 milhões).

CPI do sertanejo

Um dos cantores com os cachês mais altos do país, Gusttavo Lima esteve no centro da chamada CPI do sertanejo, que discutiu o pagamento de valores milionários desproporcionais em relação às populações dos municípios onde os artistas se apresentariam.

A decisão para prender o sertanejo foi da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O cantor é suspeito de ter ajudado duas pessoas foragidas a permanecerem fora país. A decretação da prisão acontece no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora e advogada Deolane Bezerra.

Segundo a Justiça, Gusttavo Lima teria ajudado José André da Rocha Neto (dono da casa de apostas VaideBet), e sua esposa Aislla Rocha, a fugirem do país. Os dois tem mandados de prisão em aberto desde a deflagração da operação no dia 4 de setembro. O cantor viajou à Grécia no início do mês para comemorar o seu aniversário de 35 anos.

