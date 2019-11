O governador do Paraná, Ratinho Junior, anunciou nessa segunda-feira (11) a criação de um programa que vai fomentar a abertura de 20 mil vagas de trabalho para jovens entre 14 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Chamado de ‘Cartão Futuro’, a intenção do governo estadual é incentivar empresas a contratar aprendizes.

Conforme o governador, a ideia é subsidiar, com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o salário desses jovens. Conforme o secretario de Justiça, Trabalho e Família, Ney Leprevost, o governo quer ‘sensibilizar’ o empresariado. “É uma iniciativa que abre novas possibilidades para meninos e meninas que buscam a chance de um futuro melhor. Com o estímulo do Estado, acreditamos que os empresários ficarão sensíveis a esta ideia”, disse.

O secretario explicou que a determinação de Ratinho Junior é que a Secretaria contribua para a ampliação das oportunidades de trabalho no Paraná, qualificando e intermediando a mão-de-obra.