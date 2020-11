Sem debates no primeiro turno, a TV Globo anunciou embates, ao vivo, nesta sexta-feira (27), com candidatos à prefeitura de três estados: São Paulo, Rio de Janeiro e Recife.

Os encontros serão transmitidos em cada praça a partir das 22h30. As demais cidades seguem com a reexibição do Globo Repórter.

No Rio, Ana Paula Araújo comanda o encontro entre Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos). Em São Paulo, o mediador do debate entre Bruno Covas (PSDB) e Guilherme Boulos (PSOL) é Cesar Tralli. Márcio Bonfim conduz o debate entre João Campos (PSB) e Marília Arraes (PT) em Recife.

Os debates do Rio e de São Paulo também serão exibidos no canal Globonews das respectivas cidades. O G1 transmitirá os três encontros.

Serão três blocos. O primeiro e o terceiro com temas livres, e o segundo, com temas determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para perguntas; um minuto e meio para respostas, um minuto para réplicas e 45 segundos para tréplicas.

As perguntas serão feitas sempre de candidato para candidato. No bloco com temas determinados, o mediador vai sortear o tema a ser abordado. No terceiro bloco, cada candidato também fará suas considerações finais.

Todos os envolvidos nos debates e em sua realização, incluindo os candidatos e seus assessores, seguirão os protocolos de prevenção à COVID-19 adotados pela Globo desde o início da pandemia.