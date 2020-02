Um dos generais fardados cuja foto foi usada para convocar a manifestação contra o Congresso, o deputado federal Roberto Peternelli (PSL-SP) desautorizou o uso da imagem. Veja, a seguir, entrevista de Peternelli ao jornal O Estado de S. Paulo.

General, o sr. autorizou o uso de sua imagem para convocar manifestação que pede “fora Maia e fora Alcolumbre”?

Creio que o objetivo fosse dar um cunho do Exército, e não dos generais individualmente. Mas as Forças Armadas pertencem ao Estado e não são partidárias. Ninguém me pediu para usar minha imagem. ‘Fora Maia e Alcolumbre’ é impróprio como o ‘fora Bolsonaro’.

O presidente divulgou vídeo em que o chefe do Executivo convoca manifestação contra outro Poder. O que o sr. Acha?

Só ele pode responder isso. Atrito entre o Executivo e o Legislativo não contribui para o País. Temos de focar no que é bom para o Brasil e buscar o consenso para aprovar as reformas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.