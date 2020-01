O presidente em exercício do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, autorizou o corte de ponto e de salários de funcionários públicos do Rio Grande do Sul que fizeram greve contra projetos de lei que mudaram a carreira dos servidores. A decisão derrubou liminar obtida pela categoria no Tribunal de Justiça do RS. Para Fux, “o movimento grevista não decorre de conduta ilícita do Poder Público”. “A decisão do tribunal estadual implicaria riscos de danos irreparáveis à ordem, à economia e à saúde públicas”, escreveu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.