Expulso do Podemos, o deputado Pastor Marco Feliciano (SP) negou que tenha pedido para ficar no partido. A direção nacional da legenda manteve, nesta segunda-feira, 6, a decisão de expulsá-lo, alterando os motivos e deixando na justificativa apenas a infidelidade pelo apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Feliciano foi expulso por decisão da direção estadual do Podemos em São Paulo no dia 9 de dezembro. No dia 18, Feliciano recorreu da expulsão ao comando nacional da sigla. Fontes do partido citaram, nos bastidores, que o parlamentar havia pedido para continuar no partido ou alterar a justificativa da decisão.

O deputado, no entanto, afirmou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que não pediu para continuar no Podemos e que recorreu apenas em relação aos motivos da expulsão.

Confira nota do deputado após a decisão do Podemos:

“Sobre minha expulsão do Podemos, assim me manifesto:

1 – Fui expulso por infidelidade partidária, por fazer campanha para o presidente Bolsonaro em 2018. Qualquer outro motivo é fake news. Basta ler o ato de expulsão que, literalmente, afastou qualquer alegação de conduta inadequada em meu mandato.

2 – A Executiva Nacional do Podemos me procurou e externaram que não queriam minha saída. Inclusive o presidente estadual do PODEMOS, vereador Covas Neto, foi repreendido pela Executiva Nacional e pediu afastamento da presidência. Em resposta, disse que não havia mais clima para minha presença no partido, sendo todo dia atacado ora por Álvaro Dias, ora por Covas Neto.

3 – Covas Neto e Álvaro Dias só pensam em seus projetos pessoais e eleitoreiros, em detrimento dos interesses do Brasil e de São Paulo. Covas Neto transformou o Podemos de SP em um puxadinho do PSDB à serviço da candidatura do sobrinho. Já Álvaro Dias (que saiu anão da eleição presidencial com menos de 1% dos votos), age como o PT e aposta no quanto pior melhor. Ao invés de ajudar um Governo que não tem escândalo de corrupção e está tirando o Brasil do atoleiro, só pensa em ser presidente da República.

4 – Por fim, reafirmo aqui que para mim é motivo de orgulho ser expulso do Podemos por defender o presidente Bolsonaro, que está mudando o Brasil para melhor.

Deputado Federal Marco Feliciano

Vice-Líder do Governo no Congresso Nacional”