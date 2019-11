As declarações dadas na segunda-feira, 25, pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre um novo AI-5 repercutem no Twitter brasileiro na manhã desta terça-feira, 26. Em Washington (EUA), Guedes disse à imprensa que não haveria motivo para susto “se alguém pedir o AI-5” em decorrência de eventuais manifestações provocadas pelo ex-presidente Luiz Lula da Silva.

A repercussão colocou a expressão “AI-5” no topo do ranking dos assuntos mais comentados do Twitter. Na sequência, às 10h, aparecia “Paulo Guedes. A fala do ministro também impulsionou a campanha #ForaBolsonaro (quarto lugar na lista) e publicações irônicas sobre a alta na cotação do dólar, em parte uma reação a Guedes: a expressão “R$ 4,25” era o sexto assunto mais comentado da rede social.

Usuários do Twitter também ironizam a alta no dólar relembrando análises de defensores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff que diziam que o afastamento da petista faria com que o real se valorizasse ante a moeda americana. A expressão “Fora Dilma” também aparece nos trending topics brasileiros.