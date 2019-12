O presidente Jair Bolsonaro negou nesta quinta-feira, 19, que irá dividir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. “Mais uma fake news. Já mandei para o Moro. Chega gente para mim querendo até dividir a Defesa. Vamos fazer Defesa do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Chega tudo, pô”, disse o presidente. Matéria do jornal O Globo desta quarta-feira, 18, afirma que Bolsonaro estuda acomodar o ex-deputado Alberto Fraga (DEM) no Ministério da Segurança Pública, que seria resultado da cisão da pasta de Sérgio Moro.