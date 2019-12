O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quinta-feira, 12, de reunião com o Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas do PT. No encontro, o petista discursou por cerca de vinte minutos e reprovou as políticas econômicas do ministro Paulo Guedes e a atuação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. “Enquanto o presidente Jair Bolsonaro não liga para nada, presidente da Câmara, em nome de uma alternativa confiável, vai aprovando tudo o que o Guedes quer”, afirmou o ex-presidente.

continua depois da publicidade

Lula também criticou a imprensa ao dizer que “os meios de comunicação voltaram a adotar a política de pensamento único”, em referência às discussões sobre a reforma da Previdência, já aprovada em dois turnos no Congresso e sancionada pelo presidente Bolsonaro. Segundo o petista, a imprensa seria responsável por não dar espaço a opiniões contrárias à reforma proposta pelo Ministério da Economia.