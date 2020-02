O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta quinta-feira, 14, mudanças no processo que leva à eleição do presidente da Organização dos Advogados do Brasil (OAB). Segundo o presidente, “talvez um dia o presidente da OAB seja eleito pelo voto de todos os advogados, e não pelos chefes das seccionais”.

A sugestão é uma indireta ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, com quem Bolsonaro troca farpas pela imprensa. Ano passado, Bolsonaro disse que o pai de Santa Cruz, morto em 1974 por agentes da ditadura militar, foi na verdade assassinado por militantes de esquerda.

A fala de Bolsonaro foi feita durante uma live no Facebook. Na transmissão, o presidente recebeu um grupo de visitantes no Palácio da Alvorada, a maior parte mulheres estudantes de direito. O presidente aproveitou que “pelo menos 50%” do grupo era composto por evangélicos e pediu que uma das presentes orasse por ele.