Um evento com a presença do governador de São Paulo, João Doria, marcou a filiação de Gustavo Bebianno ao PSDB no Rio. Ao dar as boas vindas ao novo integrante do partido, Doria frisou que, agora, Bebianno está no caminho certo. “O passado não foi um erro, foi um aprendizado”, disse o tucano.

Ex-ministro e ex-braço direito do presidente Jair Bolsonaro, Bebianno deixou o governo em fevereiro depois desentendimentos com a família Bolsonaro. A partir de então, ele iniciou conversas com outros partidos. No fim de outubro, Bebianno aceitou o convite de Doria para se filiar ao PSDB.