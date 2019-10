O governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), disse “repudiar a tentação autoritária e o silêncio de quem as patrocina”, além de afirmar ser inaceitável a “ruptura do modelo democrático”.

A nota assinada pelo governador rebate as declarações do deputado federal e filho do meio do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), de que não descarta “um novo AI-5” caso aconteçam no Brasil manifestações como as que acontecem no Chile hoje.

Doria acrescentou que “a democracia brasileira não tem medo de bravatas” e que “o País quer distância dos radicais que pregam medidas de exceção e atentam contra a Constituição”. Para Doria, “o Brasil estará unido para manter as liberdades civis, a imprensa livre e as garantias fundamentais”.