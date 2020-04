A ex-presidente Dilma Rousseff entrou na onda das lives, que ficaram famosas nesse período de quarentena. Seu vídeo, publicado nesta quinta-feira (23) no Instagram, no entanto, parece ser acidental. Dilma ficou o tempo todo ao telefone, enquanto seus seguidores lhe mandavam mensagens de apoio.

Compartilhado nas redes sociais, o vídeo mostra Dilma em conversa possivelmente com sua filha, Paula, enquanto tenta fazer uma chamada. “Paulinha, estou te dizendo que não está. Você está desconfiando que eu não estou vendo? Será que não é você que está me atrapalhando?”, afirma ela ao telefone.

Ao mesmo tempo, os seguidores da ex-presidente mandavam mensagens de apoio, como: “nossa presidenta”, “maravilhosa”, “live do século” e “a gente precisa de você de volta”. As imagens reproduzidas no Twitter mostram que, apesar de acidental, a live chegou a ter mais de 2.000 pessoas simultaneamente.

“Gente, eu ri da live acidental da Dilma no Instagram, mas eu tenho medo real de estar no banheiro e clicar no treco errado e entrar ao vivo”, brincou uma internauta. “Acabei de ver o video da live acidental da Dilma e meu deus, que saudades da minha ex”, afirmou outra.