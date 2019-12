Em férias em Inanema, praia reservada da Marinha na Bahia, desde o fim de semana passado, o presidente Jair Bolsonaro, pelo segundo dia consecutivo, deixou o local para passear pela capital Salvador. Na manhã desta segunda-feira, 30, de sol forte na cidade, Bolsonaro foi ao Rei da Pamonha, conhecida rede de lojas que vendem produtos feitos à base de milho. Ele tomou um copo de suco, de 300 ml, e, segundo funcionários da loja, pagou pela bebida o valor de R$ 8.

O estabelecimento está localizado na BR-324, trecho sentido Feira de Santana/Salvador, no município vizinho de Simões Filho (BA). Permanecendo por 30 minutos no local, o presidente cumprimentou funcionários da loja, de um posto de gasolina e uma churrascaria que ficam nas imediações.

De lá, Bolsonaro seguiu para o Farol da Barra, famoso ponto turístico da capital baiana, que costuma encher de turistas nesse período do ano. O local também é ponto de concentração das manifestações em apoio ao governo Bolsonaro. No local, ele foi recebido com gritos de “mito” e “seja bem-vindo, meu presidente”. O chefe do Executivo federal cumprimentou populares e tirou fotos.

Bolsonaro também aproveitou para conhecer o Museu Náutico, no forte de Santo Antônio, onde está instalado o farol. Cerca de 40 minutos depois, ele retornou à Base Naval, onde chegou às 14h.

O presidente estava acompanhado por seguranças da Polícia Federal. A comitiva era composta por sete carros oficiais. O que transportava o presidente, um Ford Fusion preto, seguia logo atrás do primeiro veículo. Duas ambulâncias do SAMU, uma viatura da Polícia de Choque e outra da Polícia Rodoviária Federal integravam o cortejo.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o presidente em meio a populares no bairro periférico de Paripe, na região onde fica Inema. No local, Bolsonaro, vestindo bermuda e chinelos Rider, tirou fotos e conversou animadamente com moradores.